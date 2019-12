Politikerinnen und Politiker der Bundesregierung möchten mit dem Gesetz erreichen, das jedes Geschäft in Deutschland so viel Steuern zahlt, wie es muss. Doch was sind Steuern eigentlich? Jedes Geschäft, das in Deutschland etwas verkauft, muss einen Teil von dem Geld, dass es damit verdient, an den Staat Deutschland abgeben. Das nennt man Steuer. Mit diesem Steuergeld bezahlt der Staat Deutschland viele Dinge - zum Beispiel Straßen, Schulen, die Feuerwehr oder die Polizei.