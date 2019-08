Es waren 13 Schiffe gleichzeitig, die am Donnerstagabend an der griechischen Insel Lesbos ankamen. An Bord: Mehr als 500 Menschen, fast die Hälfte von ihnen Kinder. Viele von ihnen sind geflohen, weil es in ihrer Heimat Krieg und Gewalt gibt - zunächst in die Türkei. Von dort aus sind sie mit Schiffen über das Mittelmeer weiter nach Griechenland gereist. In der Türkei wollten sie nicht bleiben, weil die Türkei viele von ihnen in ihre Heimat zurückschickt.