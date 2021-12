Viele Geflüchtete harren in Lagern in Calais in Frankreich aus, das liegt an der Küste Richtung Großbritannien. Sie wollen nach Großbritannien. Ein Grund ist, dass Englisch von sehr vielen der geflüchteten Menschen gesprochen wird. Französisch sprechen dagegen viel weniger. Viele Geflüchtete haben auch bereits Verwandte in Großbritannien und kennen es als sicheres und demokratisches Land. Andere Geflüchtete durften in Deutschland und in anderen Ländern der Europäischen Union nicht bleiben und versuchen es weiter in Großbritannien. Doch auch Großbritannien möchte nicht, dass die Menschen dorthin kommen.