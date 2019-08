Auf der spanischen Urlaubsinsel war am Samstag ein Feuer ausgebrochen, das innerhalb kurzer Zeit große Waldflächen entzündete. Mehr als 9.000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen und in Sicherheit gebracht werden. Mittlerweile konnten die Feuerwehrleute den Brand unter Kontrolle bringen. Das heißt, dass er noch nicht vollständig gelöscht wurde, sich aber auch nicht weiter ausbreitet. Ein Teil der Bewohner konnte am Mittwochmorgen bereits wieder in die Häuser zurückkehren.