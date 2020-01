Himmelslaternen oder Wunschlaternen bestehen aus dünnem Papier - wie eine nach unten offene Papiertüte. In der Mitte befindet sich eine Kerze oder ein Behälter mit Brennpaste. Wenn man diese anzündet, können die Laternen weit durch die Luft schweben. Das Papier kann schnell Feuer fangen und so Gebäude oder Bäume in Brand setzen. Solche Laternen zu nutzen, ist deshalb in den meisten deutschen Bundesländern verboten. Selten kann man eine Erlaubnis erhalten, sie steigen zu lassen.



Die Laternen wurden bereits vor fast 2.000 Jahren in China genutzt und werden auch Kong-Ming-Laternen genannt.

Bildquelle: Imago