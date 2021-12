In öffentlichen Gebäuden, zum Beispiel in der Schule, in Kinos oder Krankenhäusern, müssen Feuerlöscher angebracht sein. Hier sind sie meistens auf Fluchtwegen zu finden, also zum Beispiel an Ausgängen oder in Treppenhäusern. Das rot-weiße Symbol, das hier auf dem Bild zu sehen ist, hilft euch zusätzlich: Es klebt zum Beispiel auf einem Schrank, wenn sich darin ein Feuerlöscher befindet.

In privaten Wohnungen sind Feuerlöscher zwar nicht gesetzlich vorgeschrieben. Es ist aber auf jeden Fall sicherer, auch hier einen zu haben!



Bildquelle: imago