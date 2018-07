Eine Favela in Rio de Janeiro Quelle: dpa

In diesen Riesen-Städten leben viele arme Leute in Elendsvierteln, den Favelas. Oft werden die Häuser dort an unbefestigten Hängen gebaut. Die Menschen wohnen dort in selbst zusammen gezimmerten Hütten aus Wellblech oder in einfachen Häusern. Viele Leute sind aus ländlichen Gebieten in die Städte gekommen, um dort Arbeit zu finden. Doch nicht immer klappt das auch. Weil diese Menschen also kaum Geld haben, können sie sich auch keine guten Wohnungen leisten.