Außerdem wird genau überwacht, in welchen Bereichen sich der Bär aufhält. Man muss also keine Angst vor ihm haben. Wenn man ihm doch im Wald begegnen sollte, ist es wichtig, keine Fotos zu machen - das könnte ihn erschrecken. Man sollte sich ruhig von dem Bären entfernen und ihm auf keinen Fall Futter geben! Dann würde er nämlich denken, dass Menschen ihm immer Futter geben und er wäre in Zukunft nicht mehr so scheu. Wer in der Region Garmisch-Partenkirchen unterwegs ist, sollte außerdem keinen Müll liegen lassen. Der würde den Bären anlocken.