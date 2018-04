Abholzung für Braunkohle

Ein wichtiges Gericht traf am Dienstag eine Entscheidung: Im Hambacher Forst dürfen vorerst keine Bäume abgeholzt werden. Das Energie-Unternehmen RWE hatte dort immer mehr Bäume und Sträucher entfernt, um an die Braunkohle in der Erde heran zu kommen. Diese Abholzung ist sehr umstritten. In den vergangenen Tagen gab es deshalb viele Proteste.