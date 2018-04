Nicht nur nervig, sondern ein echtes Problem ist das langsame Internet zum Beispiel für Firmen und Krankenhäuser, die darauf angewiesen sind, große Datenmengen zu senden oder zu empfangen. Durch die langen Ladezeiten geht oft wichtige Zeit verloren. Schon seit langem versprechen Politiker, für bessere Internetleitungen in Deutschland zu sorgen. Doch noch längst nicht überall hat sich in den vergangenen Jahren wirklich etwas verbessert. Im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern im Nordosten Deutschlands etwa ist schnelles Internet oft noch die Ausnahme, vor allem in ländlichen Regionen. Doch das soll sich nun ändern.