Es gibt sehr unterschiedliche Gründe, warum Politiker gegen den Brexit-Deal gestimmt haben. Die einen finden, dass Großbritannien bei dem Brexit-Deal nicht gut genug weg kommt und wollen einen neuen, verbesserten Brexit-Vertrag mit der EU. Andere wiederum finden, dass in dem Brexit-Deal noch viel zu viel Europäische Union drinsteckt. Sie wollen, dass Großbritannien nach dem Brexit so wenig wie möglich mit der EU zu tun hat. Und dann gibt es noch die Politiker, die gar keinen Brexit wollen und hoffen, dass sie den Brexit noch irgendwie verhindern können. Da Politiker und Politikerinnen im britischen Parlament haben also sehr unterschiedliche Meinungen zu dem Thema.