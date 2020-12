Viele europäische Länder sind darauf angewiesen, in britischen Gewässern zu fischen. Großbritannien will aber nicht, dass die EU-Länder zu viel Fisch in ihren Gewässern fangen. Sie wollen deswegen zum Beispiel jährlich über neue Fangquoten bestimmen, wie viel Fisch die EU-Länder in ihren Gewässern fangen dürfen. Die EU will aber eine langfristige Fangquote festlegen und das nicht jedes Jahr neu bestimmen lassen.