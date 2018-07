Beide Politiker finden, dass die Verhandlungen zu langsam voran gehen. Sie wollen, dass Großbritannien nach dem Brexit möglichst wenig mit der EU zu tun hat. Regierungschefin May hingegen will, dass das Land und die EU sich auch in Zukunft gut verstehen. Dazu müssten Großbritannien und die EU sich in vielen Punkten noch einig werden - und dazu bräuchte es noch einige Zeit.