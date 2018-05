Buch über Donald Trump sorgt für Aufregung

Der Autor des Buches, Michael Wolff, ist ein Journalist. Er hat für sein Buch mit mehr als 200 Personen über Donald Trump gesprochen. Einige seiner Interview-Partner standen Donald Trump einmal sehr nahe und konnten ihm so vertrauliche Sachen erzählen. So geht es in dem Buch zum Beispiel um die Stimmung im Weißen Haus und was Bekannte und Kollegen über Donald Trump denken. Trump wollte beispielsweise nie Präsident werden, heißt es. Und: Er lese nicht gerne Zeitungen, sondern schaue viel lieber Fernsehen. Das Bild, das dadurch entsteht, ist, dass Trump für den Präsidenten-Job ungeeignet ist.