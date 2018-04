Bündnis für Kohleausstieg

Mit diesem neuen Bündnis steigt der Druck auf die deutsche Regierung. Am Mittwoch noch hat Bundeskanzlerin Angela Merkel auf der Weltklimakonferenz eine Rede gehalten. Sie sprach zwar das Thema Kohleenergie an, was sie aber genau damit vorhat, erklärte sie nicht. Darüber werde sie in den nächsten Tagen mit anderen Politikern diskutieren. Damit meinte sie wohl die Sondierungsgespräche mit der CSU, den Grünen und der FDP. Der Ausstieg aus der Kohleenergie ist seit längerem Streitthema.