Bürgerkrieg in Syrien Quelle: ZDF

In einem Bürgerkrieg bekämpfen sich die Menschen gegenseitig, die in einem Land leben. So ein Krieg kann verschiedene Gründe haben: Manche Bürgerkriege entstehen zum Beispiel aus religiösen Gründen. Andere Bürgerkriege finden wegen politischer Probleme innerhalb eines Landes statt.



Es gibt Bürgerkriege, die zwischen einer Regierung und dem Volk entstehen. Zum Beispiel, wenn ein grausamer Herrscher sein Volk sehr schlecht behandelt und die Menschen sich das nicht mehr gefallen lassen. Bürgerkriege können aber auch zwischen Gruppen in einem Land entstehen. Zum Beispiel, wenn sich zwei Volksgruppen um ein Stück Land streiten.