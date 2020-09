Ein großes Thema dieser Bürgerschaftswahl waren die Mieten in Hamburg. Die sind dort nämlich ziemlich hoch. Genauso wie in vielen anderen Städten in Deutschland muss man in Hamburg ziemlich viel für eine Wohnung oder ein Haus bezahlen. Ein weiteres Problem sehen die Bürgerinnen und Bürger im Straßenverkehr: In der Stadt gäbe es zu viel Stau und zu wenige Fahrradwege. Weitere wichtige Themen waren Schulen, Bildung und Klima- und Umweltschutz.