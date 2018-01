Bulgarien ist ein beliebtes Urlaubsziel. Quelle: ZDF/Axel Lischke

Die Winter in Bulgarien können sehr kalt sein. Vor allem in den Bergen liegt dann viel Schnee. Im Sommer dagegen ist es trocken und heiß. Dann laden die Strände am Schwarzen Meer zu einem Badeausflug ein.



Ein Drittel der Fläche Bulgariens ist mit Wald bedeckt. In diesen Wäldern leben zum Beispiel auch Braunbären oder Wölfe. Auch Wildkatzen kann man mit etwas Glück bei einer Wanderung begegnen. Der wichtigste Fluss Bulgariens ist die Donau, die ihre Quelle übrigens in Deutschland hat. Sie fließt an der rumänischen Grenze und mündet ins Schwarze Meer.