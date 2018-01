Im Rat der Europäischen Union treffen sich regelmäßig Politiker aus allen 28 Mitgliedsländern, um wichtige Entscheidungen zu treffen. Immer für ein halbes Jahr hat ein Land den Vorsitz, ist also so etwas wie ein Chef bei den Treffen. Seit Anfang des Jahres ist das zum ersten Mal das Land Bulgarien. In der bulgarischen Hauptstadt Sofia ist das am Donnerstag groß gefeiert worden.