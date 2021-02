In einer Beschlussvorlage - das ist eine Art Entwurf für den Termin am Mittwoch - steht, dass die Corona-Beschränkungen bis zum 14. März verlängert werden könnten. So will es wohl zumindest das Bundeskanzleramt rund um Bundeskanzlerin Angela Merkel. Die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der einzelnen Bundesländer sind wohl eher für eine Verlängerung des Shutdowns bis zum 7. März. Darüber wurde am Mittwochnachmittag also noch gestritten.



Eine Ausnahme wird es wahrscheinlich für Friseurinnen und Friseure geben. Sie dürfen vielleicht unter strengen Hygiene-Regeln und mit Maskenpflicht wieder ab dem 1. März öffnen. Für Schulen und Kindergärten wird vorgeschlagen, dass die einzelnen Bundesländer selbst entscheiden können, ab wann sie wieder schrittweise öffnen.