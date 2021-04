Die Corona-Regeln ändern sich erst dann, wenn sich besonders viele Menschen mit dem Virus anstecken: Wenn die 7-Tage-Inzidenz an drei Tagen hintereinander die Grenze von 100 überschreitet, gelten die strengeren Maßnahmen. Die 7-Tage-Inzidenz zeigt, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner sich in den letzten 7 Tagen neu mit dem Coronavirus angesteckt haben. Wenn die 7-Tage-Inzidenz an drei Tagen hintereinander die Grenze von 100 überschreitet, sollen strengere Maßnahmen gelten. Erst wenn die 7-Tage-Inzidenz an fünf aufeinander folgenden Tagen wieder unter 100 liegt, gibt es wieder lockerere Regeln. Im Moment liegen die meisten Städten und Regionen in Deutschland bei einer Inzidenz über 100.