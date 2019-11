Deutschland und Indien wollen in Zukunft nicht nur mehr Handel miteinander treiben. Auch beim Thema Klimawandel vereinbarten die Regierungschefs eine engere Zusammenarbeit. Deutschland und Indien wollen in Zukunft zum Beispiel ihr Wissen über Erneuerbare Energien - also Strom aus Sonne, Wasser oder Wind - austauschen oder gemeinsam neue klimafreundliche Fortbewegungsmittel entwickeln. Deutschland soll zum Beispiel am Ausbau der Bahn in Indien mitwirken. Kritiker sind jedoch der Meinung, dass es den Politikern dabei nicht vorrangig darum gehe, etwas gegen den Klimawandel zu unternehmen. Sie glauben, dass es vor allem darum geht, dass deutsche und indische Firmen in Zukunft mehr Geld verdienen.