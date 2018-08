1. Um die Wirtschaft: In den Ländern gibt es zum Beispiel nicht genügend Arbeitsplätze. Viele Menschen haben deshalb nur wenig Geld zum Leben und sind arm.



2. Um Einwanderung: Viele junge Menschen kommen aus Afrika nach Europa, also auch nach Deutschland. Sie hoffen, dass es ihnen in Deutschland besser geht und dass sie hier Arbeit finden.