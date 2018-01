Der Tabellenzweite FC Schalke 04 spielt am ersten Spieltag der Rückrunde am Samstagabend gegen den fünften RB Leipzig. Beide Vereine wollen sich direkt für die Champions League qualifizieren. Die Champions League ist der wichtigste europäische Fußballwettbewerb. Um dabei zu sein, müssen die Vereine am Ende der Bundesliga-Saison einen der ersten vier Plätze erreichen. In dem Spiel Schalke gegen Leipzig geht es also darum, einem direkten Gegner die Punkte wegzunehmen. Schalke hat 30 Punkte und liegt damit zwei Punkte vor Leipzig.