90 Fazit: Der FC Bayern gewinnt das Auftaktspiel in die 56. Bundesligasaison gegen die TSG Hoffenheim mit 3:1. In der Summe der Chancen ist dieser Sieg auch verdient, das Zustandekommen ist allerdings durchaus glücklich für die Bayern. Nach der 1:0-Pausenführung durch Thomas Müller kam Hoffenheim aus dem Nichts durch eine starke Aktion von Ádám Szalai zum Ausgleich. Im Anschluss kam Hoffenheimer immer besser ins Spiel und beschäftigte die Bayern durchaus in deren Hälfte. Als Kevin Vogt verletzt raus musste kippte das Geschehen etwas. Franck Ribéry holte gegen den eingewechselten Håvard Nordtveit einen sehr schmeichelhaften Elfmeter heraus, der allerdings nicht vom Videoassistenten angefochten wurde. Dann wurde es kurios: Den ersten Elfmeter verschoss Robert Lewandowski, Arjen Robben traf im Nachsetzen, das Tor wurde aber nach dem Videobeweis aberkannt, da Arjen Robben zu früh gestartet war. Der Elfmeter wurde wiederholt und dieses Mal traf Robert Lewandowski. Die vermeintliche Entscheidung, die der heute bärenstarke Thomas Müller per Arm erzielte, wurde nach einem zweiten Videobeweis aberkannt. Hoffenheim versuchte in der Schlussphase nochmal nach vorne zu kommen, Bayern verteidigte aber klasse und ließ kein Durchkommen der TSG zu. Stattdessen kamen die Münchener selbst zu zahlreichen Chancen. Eine dieser Chancen nutzte Arjen Robben nach tollem Zuspiel von Thomas Müller zum 3:1. Insgesamt war es ein hartes Stück Arbeit für die Bayern, das sich am Ende aber mit drei Punkten gegen einen harten Konkurrenten auszahlt. Nach einem Freundschaftsspiel am Dienstag um 20.30 Uhr gegen Bastian Schweinsteigers Team Chicago Fire geht es in der Bundesliga am kommenden Samstag für die Bayern nach Stuttgart (18:30 Uhr). Hoffenheim wird ebenfalls am Samstag im ersten Heimspiel der Saison den SC Freiburg empfangen. Das war’s vom Auftakt der 56. Bundesligasaison. Vielen Dank für das Interesse und einen schönen Abend! Der FC Bayern gewinnt das Auftaktspiel in die 56. Bundesligasaison gegen die TSG Hoffenheim mit 3:1. In der Summe der Chancen ist dieser Sieg auch verdient, das Zustandekommen ist allerdings durchaus glücklich für die Bayern. Nach der 1:0-Pausenführung durch Thomas Müller kam Hoffenheim aus dem Nichts durch eine starke Aktion von Ádám Szalai zum Ausgleich. Im Anschluss kam Hoffenheimer immer besser ins Spiel und beschäftigte die Bayern durchaus in deren Hälfte. Als Kevin Vogt verletzt raus musste kippte das Geschehen etwas. Franck Ribéry holte gegen den eingewechselten Håvard Nordtveit einen sehr schmeichelhaften Elfmeter heraus, der allerdings nicht vom Videoassistenten angefochten wurde. Dann wurde es kurios: Den ersten Elfmeter verschoss Robert Lewandowski, Arjen Robben traf im Nachsetzen, das Tor wurde aber nach dem Videobeweis aberkannt, da Arjen Robben zu früh gestartet war. Der Elfmeter wurde wiederholt und dieses Mal traf Robert Lewandowski. Die vermeintliche Entscheidung, die der heute bärenstarke Thomas Müller per Arm erzielte, wurde nach einem zweiten Videobeweis aberkannt. Hoffenheim versuchte in der Schlussphase nochmal nach vorne zu kommen, Bayern verteidigte aber klasse und ließ kein Durchkommen der TSG zu. Stattdessen kamen die Münchener selbst zu zahlreichen Chancen. Eine dieser Chancen nutzte Arjen Robben nach tollem Zuspiel von Thomas Müller zum 3:1. Insgesamt war es ein hartes Stück Arbeit für die Bayern, das sich am Ende aber mit drei Punkten gegen einen harten Konkurrenten auszahlt. Nach einem Freundschaftsspiel am Dienstag um 20.30 Uhr gegen Bastian Schweinsteigers Team Chicago Fire geht es in der Bundesliga am kommenden Samstag für die Bayern nach Stuttgart (18:30 Uhr). Hoffenheim wird ebenfalls am Samstag im ersten Heimspiel der Saison den SC Freiburg empfangen. Das war’s vom Auftakt der 56. Bundesligasaison. Vielen Dank für das Interesse und einen schönen Abend!

90 Spielende

90 James Rodríguez lupft den Ball in den Strafraum und findet den Kopf von Robert Lewandowski, der den Ball am rechten Pfosten vorbeiköpft.

90 Die Gäste wehren sich nicht mehr und fügen sich in der Niederlage. Die Bayern spielen die Zeit souverän herunter.

90 Hoffenheim ist geschlagen und Bayern spielt jetzt auf. Robert Lewandowski zieht von der Strafraumgrenze aus ab und schießt knapp am linken Pfosten vorbei.

90 Tooor für Bayern München, 3:1 durch Arjen Robben

Die Entscheidung ist gefallen! Joshua Kimmich bringt einen Einwurf in den Hoffenheimer Strafraum. Thomas Müller chippt den Ball über Kevin Akpoguma in den Lauf von Arjen Robben, der aus kurzer Distanz den Ball mit links unter die Latte hämmert!

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 6

90 Sechs Minuten Nachspielzeit zeigt der Vierte Offizielle Thorsten Schiffner an.

90 Baumann rettet gegen Rodríguez! Lewandowski passt von der Grundlinie in die Mitte und findet Rodríguez, der aus kurzer Distanz an Baumann scheitert.

89 Lewandowski legt im Hoffenheimer Strafraum quer zu Robben, der freie Schussbahn hat, den Ball aber am rechten Pfosten vorbeischießt!

87 Das Tor wird aberkannt! Bastian Dankert ahndet Thomas Müllers Handspiel und erkennt den Treffer der Bayern nicht an.

87 Das Tor wird per Videobeweis überprüft! Es gibt eine Nachricht aus Köln. Bastian Dankert geht zur Videozone.

86 Jetzt wird es ganz bitter für Hoffenheim: Leon Goretzka zieht aus der Distanz ab und trifft den Arm von Thomas Müller, der den Ball so ins Tor abfälscht. Bastian Dankert entscheidet auf Tor.

85 Für Hoffenheim ist das natürlich ein bitterer Nackenschlag. Die TSG war gerade richtig gut im Spiel und bekommt dann so einen Elfmeter gegen sich. Wieder stellt sich auch die Frage, warum aus Köln nicht eingegriffen worden ist. Die beantwortet sich darin, dass es sicher keine klare Fehlentscheidung war. Håvard Nordtveit stellt sich schon ungeschickt an und grätscht einfach viel zu früh. Franck Ribéry hat das Maximum aus dieser Situation herausgeholt.

84 Auch Niko Kovač wechselt zum letzten Mal: Franck Ribéry, der den Elfmeter eben wortwörtlich herausgeholt hat, ohne dabei wirklich gefoult worden zu sein, verlässt den Rasen und macht Platz für James Rodríguez.

84 Einwechslung bei Bayern München -> James Rodríguez

84 Auswechslung bei Bayern München -> Franck Ribéry

82 Tooor für Bayern München, 2:1 durch Robert Lewandowski

Dieses Mal entscheidet sich Robert Lewandowski für die linke Ecke und schießt auch deutlich besser als beim ersten Mal. Oliver Baumann ist ins falsche Eck unterwegs. Die Bayern führen mit 2:1!

81 Der Elfmeter wird wiederholt! Bastian Dankert erkennt das Tor nicht an, der Elfmeter muss wiederholt werden. Wieder steht Robert Lewandowski bereit.

80 Es gibt den Videobeweis! Der Elfmeter wird überprüft, da Arjen Robben zu früh in den Strafraum gelaufen ist. Das vermeintliche Foul wird nicht überprüft.

79 Elfmeter verschossen von Robert Lewandowski, Bayern München

Robert Lewandowski schießt den Ball schwach halbrechts unten. Oliver Baumann kann den Ball parieren, wehrt ihn aber nach vorne ab. Arjen Robben schießt den Ball im Nachschuss ins Netz ein, allerdings ist der Niederländer sehr früh gestartet.

78 Es gibt Elfmeter für Bayern! Håvard Nordtveit grätscht im Strafraum. Franck Ribéry kommt heran und hebt ab, bevor er vom Norweger überhaupt berührt wird. Schaltet sich der Videoassistent ein?

76 Franck Ribéry scheitert an Oliver Baumann! Der Hoffenheimer Schlussmann liefert eine exzellente Vorstellung! Arjen Robben steckt durch zu Franck Ribéry, der genau im richtigen Moment gestartet ist und aus spitzem Winkel Oliver Baumann prüft. Der TSG-Torwart geht zu Boden und kann mit dem ausgestreckten linken Bein klären.

75 Somit ist nur noch Ermin Bičakčić von der ursprünglichen Abwehrformation übrig. Wie finden sich Kevin Akpoguma, der im Vorjahr 22 Bundesligaspiele absolviert hat, und der ehemalige Gladbacher Håvard Nordtveit, der im vergangenen Sommer von West Ham zurück in die Bundesliga gekommen ist und auf zehn Bundesligaspiele kam, ein?

74 Julian Nagelsmann muss somit seine letzte Wechseloption ziehen und bringt Håvard Nordtveit für seinen verletzten Kapitän Kevin Vogt.

74 Einwechslung bei 1899 Hoffenheim -> Håvard Nordtveit

74 Auswechslung bei 1899 Hoffenheim -> Kevin Vogt

72 Kevin Vogt geht wieder zu Boden. Es wird wohl nicht weitergehen für den Hoffenheimer Kapitän.

70 Jetzt kann der Hoffenheimer Kapitän, der im Sommer heftig vom FC Bayern umworben worden war, wieder auf den Rasen zurückkehren. Allerdings humpelt Kevin Vogt noch. Ob es für ihn für 20 weitere Minuten reichen wird?

69 Hoffenheim spielt aktuell in Unterzahl, Kevin Vogt wird am Oberschenkel an der Außenlinie behandelt.

68 Kevin Vogt liegt am Boden und muss behandelt werden. Der Hoffenheimer Kapitän ist nach einem Freistoß von Thiago vom eigenen Torwart Oliver Baumann abgeräumt worden.

67 Mit einem breiten Lächeln im Gesicht und unter den Pfiffen der Bayern-Fans verlässt Kasim Nuhu das Feld. Der Ghanaer weiß selbst, dass er durchaus etwas Glück hatte, nicht vorzeitig vom Platz geschickt zu werden. Jetzt soll Kevin Akpoguma die Verteidigung dicht halten. Auf Seiten der Bayern muss Javi Martínez vom Feld. Leon Goretzka soll in der Schlussphase für frischen Wind sorgen.

67 Einwechslung bei Bayern München -> Leon Goretzka

67 Auswechslung bei Bayern München -> Javi Martínez

67 Einwechslung bei 1899 Hoffenheim -> Kevin Akpoguma

67 Auswechslung bei 1899 Hoffenheim -> Kasim Nuhu

65 Die Bayern sind aus dem Tritt geraten. Niko Kovač wird reagieren und mit Leon Goretzka seinen Neuzugang aus Schalke bringen. Auch Julian Nagelsmann bereitet einen Wechsel vor: Kevin Akpoguma zieht sich das Trikot an. Der Innenverteidiger wird Kasim Nuhu ersetzen.

63 Kasim Nuhu und Thomas Müller behagen sich auf der rechten Seite und wieder kommt der Torschütze der Münchener zu Fall. Sofort steht er auf und beschwert sich beim Schiedsrichterassistenten. Allerdings war das kein Foul und Kasim Nuhu muss keinen Platzverweis befürchten.

62 Zuber behauptet im Mittelfeld den Ball und steckt auf die rechte Seite zu Bittencourt durch. Der sechs Millionen teure Neuzugang reagiert aber überhastet, indem er den Ball scharf an der Bayern-Abwehr zu Ádám Szalai durchstecken möchte. Allerdings kommt der Torschütze zum 1:1 nicht dran und der Ball geht ins Aus.

61 So schnell kann es gehen. Mit Ausnahme der Chance von Joelinton hat der FC Bayern fast eine Stunde lang alles im Griff und im zweiten Durchgang durch Arjen Robben die große Chance zum 2:0. Dann aber reicht Hoffenheim ein genialer Moment, um zum Ausgleich zu kommen. Und auf einmal ist es ein ganz anderes Spiel. Die TSG spielt jetzt mutig nach vorne, Bayern wirkt geschockt.

60 Jetzt ist Hoffenheim da! Schulz bittet auf der linken Seite im Strafraum zum Tanz mit Kimmich. Der Bayern-Verteidiger kann den Ball zur Ecke klären. Die bringt Hoffenheim nichts ein.

58 Tooor für 1899 Hoffenheim, 1:1 durch Ádám Szalai

Aus dem Nichts schießt Ádám Szalai Hoffenheim zum Ausgleich! Ermin Bičakčić wagt sich nach vorne und spielt einen Doppelpass mit Pavel Kadeřábek auf der rechten Seite. Der Bosnier bekommt den Ball im Mittelfeld erneut, rutscht aber weg und steckt im Fallen das Leder noch durch zu Ádám Szalai. Was der Ungar dann macht ist einfach klasse: Der 30-Jährige verlädt Jérôme Boateng mit zwei Körpertäuschungen, zieht links am Münchener Innenverteidiger vorbei in den Strafraum und lässt Manuel Neuer mit einem Schuss ins lange Eck keine Chance.

56 Der Ball liegt im Hoffenheimer Tor und Robert Lewandowski dreht ab zum Jubeln, wird aber sofort von Schiedsrichter Bastian Dankert zurückgepfiffen, weil er beim Pass von Thiago im Abseits stand. Vorausgegangen war ein schlimmer Fehlpass von Florian Grillitsch, der den Ball im Hoffenheimer Aufbauspiel genau in die Füße von Thomas Müller gespielt hat.

54 Arjen Robben verpasst knapp das 2:0! Javi Martínez spielt einen weiten Ball aus der eigenen Hälfte über die Hoffenheimer Defensive hinweg in den Lauf von Arjen Robben. Es folgt ein typischer Arjen Robben: Der Niederländer legt sich das Leder vom rechten auf den linken Fuß, geht an der Strafraumgrenze bis an die Mitte an Kasim Nuhu vorbei und zieht mit links ab. Der Ball streicht am linken Pfosten vorbei.

53 Müller treibt das Leder vor sich her und dringt in den Hoffenheimer Strafraum ein. Dann legt er ab auf Robben, der den Ball auf seinen starken linken Fuß legt und abzieht. Baumann begräbt die Kugel unter sich. Ein Treffer hätte aber ohnehin nicht gezählt, der Niederländer stand beim Anspiel im Abseits.

51 Der FCB zieht sich bei Hoffenheimer Ballbesitz jetzt weiter zurück und schließt die Lücken. Der TSG fällt wenig ein, um die gut strukturierten Ketten zu durchbrechen.

50 Die ersten Minuten sind sehr zerfahren. Niko Kovač reagiert, indem er alle Ersatzspieler zum Warmmachen schickt.

49 Hasan Salihamidžić tobt auf der Bank der Bayern. Der Sportdirektor der Münchener versteht nicht, warum Kasim Nuhu nach seinen zahlreichen Fouls noch mitmachen darf. So langsam spielt Julian Nagelsmann tatsächlich mit dem Feuer, wenn er nicht bald reagiert.

48 Es wird schon wieder hitzig: Kasim Nuhu zieht Thomas Müller die Beine weg. Sofort sind vier Bayernspieler vor Ort und reden auf Bastian Dankert ein. Der Schiedsrichter belässt es bei einer (aller)letzten Ermahnung für den Ghanaer.

47 Die erste Möglichkeit der zweiten Hälfte gehört den Gästen: Ádám Szalai zieht aus der Distanz ab, der Schuss wäre wohl vorbeigegangen. Trotzdem geht Neuer hin und kann parieren.

46 Weiter geht's in der Allianz Arena, Ádám Szalai hat für Hoffenheim angestoßen. Julian Nagelsmann hat zur Pause reagiert und wechselt. Allerdings muss nicht der gelbverwarnte Kasim Nuhu runter, sondern Vincenzo Grifo, der offensiv wenig Akzente setzen konnte. Er wird vom Schweizer WM-Teilnehmer Steven Zuber ersetzt.

46 Einwechslung bei 1899 Hoffenheim -> Steven Zuber

46 Auswechslung bei 1899 Hoffenheim -> Vincenzo Grifo

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit: Die Bayern gehen mit einer verdienten 1:0-Führung gegen Hoffenheim in die Halbzeitpause. Thomas Müller hat das erste Tor der 56. Bundesligasaison nach einem Eckball von Joshua Kimmich per Kopfball erzielt. Lange Zeit spielte sich das kampfbetonte Spiel im Mittelfeld ab, wobei die Bayern die gefährlicheren Ansätze zeigen konnten. Nach der Münchener Führung fand Hoffenheim lange keine Antwort, dann hatte aber Joelinton nach einer scharfen Flanke von Nico Schulz den Ausgleich auf dem Fuß, vergab aber. Anschließend tauchte Kingsley Coman frei vor Oliver Baumann auf, scheiterte aber am TSG-Torwart. Die Schlussphase war giftig und von vielen harten Zweikämpfen geprägt. Einer dieser Zweikämpfe führten zur Verletzung von Kingsley Coman. Ob Hoffenheim nochmal zurückkommen kann? Es bleibt spannend in München. Die Bayern gehen mit einer verdienten 1:0-Führung gegen Hoffenheim in die Halbzeitpause. Thomas Müller hat das erste Tor der 56. Bundesligasaison nach einem Eckball von Joshua Kimmich per Kopfball erzielt. Lange Zeit spielte sich das kampfbetonte Spiel im Mittelfeld ab, wobei die Bayern die gefährlicheren Ansätze zeigen konnten. Nach der Münchener Führung fand Hoffenheim lange keine Antwort, dann hatte aber Joelinton nach einer scharfen Flanke von Nico Schulz den Ausgleich auf dem Fuß, vergab aber. Anschließend tauchte Kingsley Coman frei vor Oliver Baumann auf, scheiterte aber am TSG-Torwart. Die Schlussphase war giftig und von vielen harten Zweikämpfen geprägt. Einer dieser Zweikämpfe führten zur Verletzung von Kingsley Coman. Ob Hoffenheim nochmal zurückkommen kann? Es bleibt spannend in München.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Gelbe Karte für Thomas Müller (Bayern München)

Thomas Müller kommt gegen Leonardo Bittencourt zu spät und kassiert in dieser giftigen Schlussphase nun auch die Gelbe Karte. Die wollte der Hoffenheimer aber herausholen, wirklich schlimm war Thomas Müllers Foul nicht.

45 Einwechslung bei Bayern München -> Arjen Robben

45 Arjen Robben ersetzt den verletzten Kingsley Coman. Der Niederländer ordnet sich auf seiner gewohnten rechten Seite ein.

45 Auswechslung bei Bayern München -> Kingsley Coman

45 Es gibt fünf Minuten Nachspielzeit. Kingsley Coman wird hinter dem Tor in Richtung Katakomben geführt. Nico Schulz eilt heran und entschuldigt sich beim verletzten Franzosen.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 5

45 Gelbe Karte für Nico Schulz (1899 Hoffenheim)

Jetzt zückt Bastian Dankert doch noch die Gelbe Karte. Die Hoffenheimer beschweren sich vehement, Bastian Dankert zeigt aber auf seinen Kopfhörer. Vom Videoassistenten Sören Storks kann er eigentlich nichts gehört haben, einen Videobeweis gibt es bei einer Gelben Karte eigentlich nicht.

45 Der französische Dribbelkünstler wird am linken Sprunggelenk behandelt. Wegen einer Sprunggelenksverletzung verpasste Kingsley Coman bereits die Weltmeisterschaft.

45 Kingsley Coman zeigt an, dass es nicht mehr weitergeht. Sofort wärmt sich Arjen Robben auf. Niko Kovač wird also früher als geplant zum Wechseln gezwungen. Bleibt nur zu hoffen, dass sich Kingsley Coman nicht ernsthafter verletzt hat.

44 Jetzt grätscht Schulz Coman ab und hat Glück, dass er nicht direkt die nächste Gelbe Karte sieht. Es gibt Freistoß für Bayern nahe der Eckfahne. Coman liegt an der Eckfahne und krümmt sich am Boden.

43 Gelbe Karte für Pavel Kadeřábek (1899 Hoffenheim)

Währenddessen holt sich Hoffenheim seine dritten Gelbe Karte ab, dieses Mal erwischt es Pavel Kadeřábek, der Franck Ribéry im Mittelfeld abräumt. Der Franzose muss behandelt werden.

42 Kevin Akpoguma macht sich hinter dem Hoffenheimer Tor warm. Der 23-jährige Innenverteidiger könnte eine Alternative für Kasim Nuhu werden, der am Rande eines Platzverweises wandelt.

40 Bayern wirkt weiterhin gefährlicher, immer wieder brennt es vor dem Hoffenheimer Strafraum. Die TSG dagegen kann vereinzelt Nadelstiche setzen, eine Druckphase konnte der Vorjahresdritte aber noch nicht aufbauen.

38 Kasim Nuhu rauscht in Kingsley Coman hinein und kommt wieder zu spät. Der Neuzugang ist bereits mit Gelb vorbelastet und muss nun aufpassen, wenn er nicht vorzeitig zum Duschen geschickt werden möchte.

37 Coman läuft alleine auf Baumann zu, aber der Hoffenheimer Torwart bleibt Sieger! Müller steckt durch zu Lewandowski, der den Ball gut durchlässt auf Coman. Der Franzose zeigt seine Dribbelkünste und lässt Vogt einfach stehen. Aus leicht spitzem Winkel zieht der 22-Jährige ab. Baumann reißt die Arme hoch und kann parieren!

36 Auf der anderen Seite fällt fast das 2:0! Ribéry geht im Hoffenheimer Strafraum ins Eins-gegen-Eins mit Kadeřábek und legt dann nach links zum durchgestarteten Alaba. Der Österreicher schlägt eine scharfe Flanke in die Mitte, aber Coman verpasst den Ball!

34 Joelinton vergibt die große Chance zum Ausgleich! Schulz setzt sich auf der linken Seite gegen Kimmich durch und schlägt den Ball scharf in den Strafraum. Am zweiten Pfosten lauert Szalai, aber Joelinton kommt seinem Sturmkollegen zuvor und hält aus acht Metern die Fußspitze rein. So kann er den Ball aber nicht kontrollieren und das Spielgerät rauscht am rechten Pfosten vorbei.

32 Nach einer weiten Flanke von Thiago kann Vogt den Ball gegen Müller mit der Schulter klären. Der Ball landet aber zentral im Rückraum. Lewandowski rauscht heran und hat eine perfekte Schussposition. Im letzten Moment rauscht Bičakčić heran und schießt mit seiner Grätsche Lewandowski an. Der Ball geht am Tor vorbei.

31 Hoffenheims gefürchtetes Offensivspiel zündet noch nicht. Immer wieder bleiben die Kraichgauer schon im Mittelfeld hängen. Joelinton und Ádám Szalai haben einen recht arbeitsarmen Tag bisher.

30 Thiago spielt eine geniale Flanke aus der eigenen Hälfte bis in den Strafraum und findet Thomas Müller, der abzieht. Kasim Nuhu stellt sich in den Schuss und kann den Ball zur Ecke abwehren. Die führt Joshua Kimmich kurz aus auf Müller, der in den Rückraum passen möchte, dort aber nur Ádám Szalai findet. Der Hoffenheimer Angreifer kann klären.

29 Gelbe Karte für Leonardo Bittencourt (1899 Hoffenheim)

Leonardo Bittencourt tritt Javi Martínez im Mittelfeld gegen das Standbein. Es ist kein sonderlich hartes Foul, allerdings hat der ehemalige Kölner keine Chance an den Ball zu kommen, die Aktion galt nur dem Gegenspieler. Insofern geht die Gelbe Karte in Ordnung.

28 Schulz klärt den Ball nach einem Zweikampf mit Coman zur erneuten Ecke. Dieses Mal tritt Kimmich die Ecke von der rechten Seite. In der Mitte lauert wieder Müller, aber Baumann faustet das Leder aus dem Strafraum.

26 Hoffenheim sucht den Weg nach vorne, wirklich durch kommen die Kraichgauer aber nicht. Pavel Kadeřábek hat rechts mal Platz, sein Flankenversuch gerät aber zum Rückpass für Manuel Neuer.

24 Wie reagiert die TSG Hoffenheim auf diesen Rückstand? Bisher haben die Gäste durchaus ordentlich gespielt. Aber bei dieser Ecke stimmte die Zuordnung von Nico Schulz und Kevin Vogt überhaupt nicht, niemand fühlte sich für Thomas Müller zuständig.

23 Tooor für Bayern München, 1:0 durch Thomas Müller

Die anschließende Ecke führt zum ersten Tor der neuen Saison! Joshua Kimmich schlägt die Ecke von der linken Seite und findet am Fünfmeterraum Thomas Müller, der völlig blank steht und aus kurzer Distanz nur noch einzunicken braucht. Es ist das 105. Bundesligator für den 28-Jährigen.

22 Bei dem anschließenden Freistoß macht Nuhu seinen Fehler von eben wieder wett. Der Freistoß kommt scharf getreten von Thiago an den Fünfmeterraum, wo Lewandowski lauert. Nuhu ist schneller und köpft den Ball über die Latte.

21 Gelbe Karte für Kasim Nuhu (1899 Hoffenheim)

Die erste Gelbe Karte der Saison holt sich Kasim Nuhu ab, der Kingsley Coman rüde tritt und sich den Gelben Karton für diese Aktion auch verdient.

19 Die Bayern-Fans erheben sich von ihren Plätzen und peitschen ihre Mannschaft nach vorne.

18 Beide Mannschaften gestalten das Spiel mit Zweikämpfen im Mittelfeld, nach vorne geht gerade bei beiden Mannschaften wenig.

17 Die besten Offensiven der Vorsaison treffen übrigens aufeinander. Die Bayern haben in der vergangenen Saison 90 Tore erzielt, Hoffenheim kam auf 66 Treffer. Außerdem steht der Dribbelkönig der Vorsaison mit Kingsley Coman (93 Dribblings) sowie der beste Passspieler der Vorsaison mit Kevin Vogt (2210 Pässe) auf dem Platz. All das kann erzählt werden, weil gerade auf dem Rasen wenig passiert.

16 Die Bayern lassen sich Zeit und warten geduldig auf Räume. Immer wieder bauen sie hintenherum auf. Das kostet die Hoffenheimer, die weiterhin jedes Mal draufgehen, natürlich Kraft. Ob sich die forsche Spielweise der Kraichgauer später rächen wird?

15 Eine Viertelstunde ist in der Allianz Arena gespielt. Hoffenheim stört extrem früh und läuft den ballführenden Spieler konsequent an. Die TSG versteckt sich keineswegs. Immer wieder ergeben sich durch das frühe Stören aber Lücken. Die hat der FC Bayern mit einigen klugen Pässen schon ausnutzen können, ohne in Form einer wirklich großen Chance daraus Kapital zu schlagen.

14 Jetzt liegt Franck Ribéry am Boden. Leonardo Bittencourt hat den Franzosen an der Ferse erwischt. Franck Ribéry wälzt sich hin und her, Schiedsrichter Bastian Dankert lässt aber weiterspielen. Das ärgert den 35-Jährigen kurz, dann steht er aber schnell wieder und kann weitermachen.

12 Rund eine Minute braucht Bičakčić, bis er wieder stehen kann. Dann wird die Ecke ausgeführt. Dieses Mal findet Thiago Boateng in der Mitte. Der deutsche Nationalspieler zieht sofort ab, aber Neuzugang Kasim Nuhu steht genau richtig und kann den Ball aus dem Strafraum schießen.

10 Das tat weh! David Alaba kommt aus der Distanz zum Abschluss und trifft mit seinem harten Schuss Ermin Bičakčić in der Magengrube. Der Hoffenheimer sackt zusammen, während der Ball ins Aus trudelt.

9 Hoffenheim findet besser ins Spiel. Kadeřábek wird auf der rechten Seite alleine gelassen. Der Tscheche lässt sich viel Zeit und flankt dann an den zweiten Pfosten, wo Szalai lauert. Kimmich passt aber auf und passt die etwas zu lasch getretene Flanke zu Neuer zurück, der die Kugel aufnimmt.

8 Jetzt aber meldet sich auch Hoffenheim vorne an: Bittencourt hat auf der linken Seite Platz und flankt nach innen. Szalai rauscht heran, schießt aber nur Boateng an. Vom Fuß des deutschen Nationalspielers springt der Ball ins Aus und es gibt die erste Ecke für die Gäste. Die schlägt Grifo an den kurzen Pfosten, aber die Bayern können klären.

6 Wieder brennt es im Hoffenheimer Strafraum! Thiago chippt den Ball aus dem Mittelfeld schön auf den rechten Flügel. Dort pflückt Coman das Leder mit dem rechten Spann herunter und verzögert geschickt, ehe er auf den gestarteten Kimmich durchsteckt. Der Rechtsverteidiger schlägt den Ball scharf nach innen, zielt aber einen Tick zu hoch, als dass Lewandowski zum Kopfball am Fünfmeterraum kommen kann.

5 Noch nie ist der der TSG Hoffenheim in der Allianz Arena ein Sieg gelungen. Dabei führte 1899 beim letzten Aufeinandertreffen im Januar nach zwölf Minuten und den Treffern des mittlerweile nach Schalke abgewanderten Mark Uth sowie des Bayern-Rückkehrers Serge Gnabry mit 2:0. Dann aber zeigten die Bayern eine ihrer beeindruckensten Saisonleistungen und nahmen Hoffenheim regelrecht auseinander. Am Ende stand ein 5:2-Sieg für die Bayern auf der Anzeigetafel. Die Torschützen damals: Robert Lewandowski, Jérôme Boateng, Kingsley Coman, Arturo Vidal und der ehemalige Hoffenheimer Sandro Wagner.

4 Die ersten Minuten gehören den Hausherren. Hoffenheim stört zwar früh und geht aggressiv drauf, die Münchener wissen sich aber spielerisch zu befreien und konnten bereits zwei Akzente nach vorne setzen.

3 Der nächste Zweikampf: Franck Ribéry hat auf der linken Seite viel Platz und kann in den Strafraum eindringen. Ermin Bičakčić stellt sich dem Franzosen in den Weg und kann fair zur Ecke klären. Die schlägt Thiago in die Mitte, allerdings findet der Spanier keinen Abnehmer und Hoffenheim kann klären.

2 Zum ersten Mal wird es gefährlich! Franck Ribéry schlägt den Freistoß in die Mitte und findet Robert Lewandowski. Der Torschützenkönig der Vorsaison zieht sofort ab, trifft aber nur Kevin Vogt, der den Ball abblocken kann.

2 Kingsley Coman geht auf der rechten Seite in ein Eins-gegen-Eins mit Nico Schulz. Der Hoffenheimer geht etwas zu rüde zu Werke und es gibt den ersten Freistoß für die Bayern.

1 Die 56. Spielzeit der Fußball-Bundesliga ist eröffnet und der Ball rollt in der Allianz Arena! Der erste Ballkontakt der neuen Saison gehört Thomas Müller, der den Anstoß ausgeführt hat.

1 Spielbeginn

Bevor es losgeht, gibt es noch eine Gedenkminute zu Ehren von Manfred Rögelein. Der frühere offizielle Trompeter des FC Bayern ist im Juli im Alter von 58 Jahren verstorben.

Die Eröffnungsshow ist dieses Mal sehr klein ausgefallen. Es gab einen kurzen Film, dann sind die Vereinswappen als Würfel ins Stadion getragen worden. Kein großes Tamtam. Jetzt steht der Sport im Vordergrund. Die Mannschaften haben den Rasen betreten. Bevor der Ball rollt, singt Max Mutzke noch die deutsche Nationalhymne, so wie es vor jeder neuen Spielzeit im deutschen Fußballoberhaus Tradition ist.

Bevor der Ball rollt, gibt es wie üblich eine kleine Eröffnungsfeier. Dabei wird heute nicht nur der Beginn der neuen Spielzeit gefeiert, sondern auch ein besonderes Jubiläum: Auf den Tag genau vor 55 Jahren fanden die ersten Bundesligaspiele statt.

Schiedsrichter der Partie ist Bastian Dankert. Der 38-jährige Sportwissenschaftler geht in seine siebte Bundesligasaison. Bastian Dankerts Assistenten an den Seitenlinien sind René Rohde und Markus Häcker. Vierter Offizieller ist Thorsten Schiffner. Im Kölner Keller hat Video-Assistent Sören Storks das Geschehen zusammen mit seinem Assistenten Benedikt Kempkes im Blick.

Hoffenheim hatte in der Vorbereitung mit einer regelrechten Verletzungsmisere zu kämpfen. Das macht sich auch beim heutigen Kader bemerkbar. Schmerzlich wird Vizeweltmeister Andrej Kramarić (Innenbanddehnung im Knie) vermisst. Nadiem Amiri (Ermüdungsbruch), Lukas Rupp (Reha nach Kreuzbandriss), Dennis Geiger (Oberschenkelverletzung), Kerem Demirbay (Außenbandriss im Sprunggelenk) und Benjamin Hübner (Gehirnerschütterung) fallen ebenfalls allesamt aus. Trotzdem hält Julian Nagelsmann an der offensiven Ausrichtung seines Teams fest.

Insgesamt verändert Julian Nagelsmann seine Anfangself im Vergleich zum Pokalspiel auf drei Positionen. Stammtorwart Oliver Baumann kehrt anstelle von Gregor Kobel zwischen die Pfosten zurück. Im Mittelfeld verdrängt Florian Grillitsch Steven Zuber auf die Bank. Außerdem beginnt Kasim Nuhu anstelle von Stefan Posch in der Innenverteidigung.

Während sich Bayern sich in der ersten Runde des DFB-Pokals am vergangenen Wochenende zu einem 1:0-Sieg gegen den Regionaligisten Drochtersen/Assel mühte, fegte die TSG 1899 Hoffenheim mit dem 1. FC Kaiserslautern einen namhaften Gegner regelrecht vom Feld und kehrte mit einem 6:1 im Gepäck vom Betzenberg zurück. Vor allem Rückkehrer Joelinton wusste mit einem Dreierpack zu überzeugen. Der 22-jährige Brasilianer war in den vergangenen beiden Spielzeiten an Rapid Wien ausgeliehen. Er ist einer der Hoffenheimer Gewinner der Vorbereitung und beginnt heute in der Startelf.

Thema Härtefälle bei den Bayern: Mit Corentin Tolisso steht ein amtierender Weltmeister nicht im Kader. Auch für den ehemaligen Hoffenheimer Sebastian Rudy war heute kein Platz mehr auf der Bank.

Für Niklas Süle ist der Startelfeinsatz natürlich etwas Besonderes. Immerhin ist der 22-Jährige bei der TSG 1899 Hoffenheim in der Jugend ausgebildet worden und hat sich im Kraichgau zum Nationalspieler entwickelt. Seit letztem Sommer spielt der wuchtige Innenverteidiger im Dress des FC Bayern, zu Hoffenheim hat er aber dennoch eine Verbindung und kennt aus seiner aktiven Zeit dort noch viele ehemalige Mitspieler sowie natürlich Trainer Julian Nagelsmann bestens. Ein weiterer ehemaliger Hoffenheimer sitzt bei Bayern mit Sandro Wagner auf der Bank, allerdings kommt der ehemalige Nationalspieler nur auf eineinhalb Jahre im Kraichgau.

Immer wenn ein Bayern-Trainer personell aus dem Vollen schöpfen kann, gibt es Härtefälle. Heute hat es Mats Hummels erwischt, der überraschend nur auf der Bank sitzt. Dafür erhält Niklas Süle seine Chance in der Innenverteidigung. Im Vergleich zum knappen 1:0-Sieg im Pokal kehrt außerdem David Alaba auf seinen Stammplatz auf der linken Seite der Viererkette in der Abwehr zurück. Der Österreicher hatte sich beim Supercup eine schwere Knieprellung zugezogen und musste deshalb am vergangenen Wochenende pausieren. Eine dritte Änderung nimmt Niko Kovač im Mittelfeld vor: Arjen Robben wird von Kingsley Coman verdrängt.

Insgesamt waren die Bayern in diesem Sommer ungewohnt verhalten auf dem Transfermarkt. Seit langem stand die ablösefreie Verpflichtung des Schalker Nationalspielers Leon Goretzka fest. Der 23-Jährige sitzt heute zunächst auf der Bank. Zehn Millionen waren dem FCB zudem die Dienste des 18-jährigen Talents Alphonso Davies (Vancouver) wert, der heute nicht im Kader steht. Renato Sanches ist nach seiner Leihe von Premier-League-Absteiger Swansea City zurückgekehrt. Ein besonderer Abend ist es heute für Serge Gnabry: Nach einer starken Saison letzten Saison in Hoffenheim mit zehn Toren und sieben Vorlagen ist der 23-jährige Linksaußen nach seinem Leihende nach München zurückgekehrt. Gegen sein altes Team wird der gebürtige Stuttgarter gleich aber fehlen. Serge Gnabry laboriert an muskulären Problemen. Ansonsten kann Niko Kovač heute aus dem Vollen schöpfen.

Dass Niko Kovačs Zuspruch auf Robert Lewandowski Wirkung zeigt, ist in den vergangenen Wochen bereits deutlich geworden. Beim 5:0-Supercup-Sieg gegen Kovačs altes Team aus Frankfurt erzielte der Pole drei Tore, im Pokal gelang dem vor drei Tagen 30 Jahre alt gewordenem Torjäger der 1:0-Siegtreffer. Robert Lewandowski in München zu halten, ist sicher eine der Haupterrungenschaften der Bayern in dieser Transferperiode gewesen. Weiterhin offen ist, ob Jérôme Boateng den Bayern erhalten bleibt oder sich doch noch Paris anschließt. Heute steht er zumindest in der Startaufstellung. Nicht mehr zum Team des FCB gehört Arturo Vidal, der sich dem FC Barcelona angeschlossen hat. Stolze 40 Millionen Euro haben die Bayern zudem für Douglas Costa erhalten, der nach seiner Leihe nun auch an Juventus Turin verkauft werden konnte.

Klar ist für den ehemaligen Frankfurter Trainer aber auch: „Wir wollen die Meisterschaft holen.“ Für dieses Ziel ist Robert Lewandowski ein essentieller Bestandteil in Kovačs Planung. Der Stürmer, der in den vergangenen vier Spielzeiten dreimal die Torjägerkanone gewinnen konnte, könnte in dieser Saison die magische Marke der 200-Bundesliga-Tore knacken. 20 Treffer müssten dem 30-Jährigen dafür in dieser Spielzeit gelingen. Schafft er das, würde der Pole in den illustren Kreis mit Gerd Müller, Klaus Fischer, Jupp Heynckes und Manfred Burgsmüller einziehen. Nach Lewandowskis Sommer-Flirt mit Real Madrid und dem verwehrten Wechsel hat Niko Kovač das Gespräch mit seinem Edeltorjäger gesucht: „Jeder Mensch braucht Zuneigung, Anerkennung, Unterstützung. Das hat er in dieser Form nicht so verspürt.“

Der neue Bayern-Trainer Niko Kovač begrüßte auf der gestrigen Pressekonferenz die Zielsetzung seines Hoffenheimer Kollegen: „Es ist in der heutigen Zeit nicht einfach, seine Meinung so direkt zu sagen. Das schätze ich an Julian und das zeigt, wie viel Selbstvertrauen er hat, aber auch, wie viel Vertrauen er in seine Mannschaft hat. Die Entwicklung von Hoffenheim in den letzten zwei Jahren war wirklich gut: Vierter, Dritter. Was bleibt da übrig? Man kann es verteidigen oder man kann versuchen, noch mehr rauszuholen.“ Sollte es Hoffenheim oder einem anderen Team gelingen, etwas mehr Druck auf die Münchener als in der vergangenen Spielzeit auszuüben, fände Niko Kovač das gar nicht schlecht: „Konkurrenz belebt das Geschäft. Wenn die Konkurrenz gut ist, dann müssen wir besser sein und das kann uns nur helfen, was unsere internationalen Spiele betrifft.“

104 Tage sind vergangen, seit die Bayern am 12. Mai die Meisterschale zum sechsten Mal in Folge in der Allianz-Arena in die Höhe gereckt haben. Nun hat die bundesligafreie Zeit ein Ende und der FC Bayern München startet in das Projekt siebte Titelverteidigung in Folge. Zum Auftakt in die neue Spielzeit kommt es direkt zum Härtetest. Mit dem Vorjahresdritten TSG 1899 Hoffenheim wird ein selbsternannter Titelaspirant vorstellig. TSG-Trainer Julian Nagelsmann, der vor seinem Wechsel nach Leipzig im kommenden Sommer in seine letzte Saison als Hoffenheimer Coach geht, hat bei der Zielsetzung kein Blatt vor den Mund genommen: „Für jeden Sportler ist es ratsam, in einen Wettbewerb zu gehen, um diesen zu gewinnen. Klar wird es schwierig, oben mitzuspielen. Ich sage nicht, dass wir Meister werden. Aber wir wollen es probieren.“