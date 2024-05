Kein Grund zur Freude haben Darmstadt 98 und der 1. FC Köln. Beide Mannschaften steigen nämlich ab. Der erste und zweite Platz der zweiten Bundesliga steigt in die erste Bundesliga auf - das sind in dieser Saison die Teams von Holstein Kiel und FC St. Pauli. Relegations-Teilnehmer, also die Teams, die gegeneinander um den Einzug, beziehungsweise Verbleib in der 1. Bundesliga spielen sind Fortuna Düsseldorf (der dritte Platz der 2. Bundesliga) und VfL Bochum ( der 16. Platz der 1. Bundesliga). Ähm, was war nochmal Relegation?! Das haben wir hier im Video erklärt: