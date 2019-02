Der BND hat wichtige Aufgaben.

Quelle: Fabrizio Bensch/Reuters Pool/dpa

Die wichtigste Aufgabe des BND ist es, Nachrichten aus anderen Ländern zu sammeln. Dazu gehören auch geheime Nachrichten. Die Mitarbeiter des BND versuchen zum Beispiel herausfinden, ob in irgendeinem Land auf der Welt Terroristen Bombenanschläge in Deutschland planen.



Ein anderes wichtiges Thema für den Geheimdienst sind Angriffe über das Internet – sogenannte Cyberattacken. Viele Dinge auf der Welt sind übers Internet vernetzt und werden über Computer gesteuert. Zum Beispiel bei Kraftwerken, die Strom erzeugen, ist das so. Wenn Hacker in so ein Computernetzwerk eindringen würden, könnten sie dafür sorgen, dass der Strom komplett ausfällt. Dann ginge in der Stadt, die das Kraftwerk sonst mit Strom versorgt, gar nichts mehr.