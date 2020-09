Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier spricht bei der Gedenkfeier in Israel.

Quelle: Reuters

Wegen dieser Vergangenheit war es etwas ganz besonderes, dass ein deutscher Politiker in der Gedenkstätte gesprochen hat. Bundespräsident Steinmeier war der erste Bundespräsident überhaupt, der in Yad Vashem eine Rede gehalten hat. Und Steinmeier nutzte die Rede, um davor zu warnen, dass es kein Ende der Erinnerung an den Holocaust geben darf. Vor allem, weil es auch heute noch Menschen gebe, die Juden hassen. Die Erinnerung an den Holocaust ist also wichtig, damit sich so etwas nie wiederholen wird.