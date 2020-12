Der Bundesrat hat am Freitag per Gesetz beschlossen: mehr Geld für Familien und Arbeitslose ab 2021. Das bedeutet, dass es für Menschen, die lange arbeitslos sind, mehr Geld vom deutschen Staat geben soll. Das nennt man auch Hartz IV. Und auch für Familien mit Kindern gibt es ab dem nächsten Jahr mehr Geld - das sogenannte Kindergeld. Für viele Menschen ist das eine gute Nachricht. Immerhin sind mehr als 2,7 Millionen Menschen in Deutschland arbeitslos. Und etwa jedes fünfte Kind in Deutschland wächst in Armut auf.