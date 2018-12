Wer am Wahltag nicht in sein Wahllokal gehen kann, darf trotzdem wählen. Wer zum Beispiel arbeiten muss oder im Urlaub ist, kann per Briefwahl an der Wahl teilnehmen. Das heißt: Er lässt sich seinen Stimmzettel vorher mit der Post zuschicken. Den Zettel füllt er zuhause aus und schickt ihn an das Wahlbüro. Der Brief wird aber erst am Tag der Wahl geöffnet.