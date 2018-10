Angela Merkel und Martin Schulz Quelle: dpa

Die Bundeskanzlerin oder der Bundeskanzler ist nämlich der Chef der Regierung und damit ein besonders mächtiger Politiker in Deutschland. Er entscheidet zum Beispiel, welche Politiker Minister werden - also Chef eines Teilbereichs der Regierung. Für die Parteien CDU/CSU tritt Angela Merkel als Spitzenkandidatin an. Das heißt, dass sie Bundeskanzlerin wird, wenn die CDU/CSU die Wahl gewinnt. Sie ist schon seit 2005 Bundeskanzlerin und würde diesen Job gerne weiter machen. Aber auch Martin Schulz, der Spitzenkandidat der SPD, würde gerne Bundeskanzler werden. Beide versuchen, die Menschen in Deutschland von sich und ihrem Plan für Deutschland zu überzeugen. Wer am Ende das Rennen macht, zeigt sich nach der Wahl.