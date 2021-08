Arme Kinder in Deutschland? Gibt es nicht? Doch, gibt es leider schon. Und zwar mehr als man glaubt. Insgesamt ist etwa jedes fünfte Kind in Deutschland von Kinderarmut betroffen - das sind mehr als 2,5 Millionen Kinder.



Armut sieht in Deutschland allerdings anders aus als in vielen anderen Ländern auf der Welt. Hier müssen arme Kinder nicht auf der Straße leben, mit zerrissenen Klamotten rumlaufen oder Hunger leiden. Armut in Deutschland bedeutet eher, dass diese Kinder und ihre Familien nur mit dem Allernötigsten auskommen müssen. Oft leben sie in sehr engen Wohnungen und können sich einen Besuch im Schwimmbad, Kino oder Theater eher nicht leisten.



In Deutschland gibt es viele Projekte, die Kinder aus ärmeren Familien unterstützen, wie zum Beispiel die Archen. Dort können die Kinder spielen, bekommen Hilfe bei den Hausaufgaben und es gibt dort auch ein warmes Mittagessen. In so einer Arche hat sich Sherif einmal umgesehen: