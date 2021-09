Sonntag live: eure Fragen zum Wahlergebnis

Am besten schaut ihr logo! am Sonntag direkt ab 19:50 Uhr hier im Netz - übers Handy, Tablet oder einen Computer. Einfach auf logo.de gehen und das Video starten. So könnt ihr die extra lange logo!-Sendung und den Livestream am Stück schauen und eure Fragen direkt in den Kommentaren stellen.



Oder:



Ihr könnt auch um 19:50 Uhr den Fernseher anschalten, die extra lange logo!-Sendung dort schauen und am besten schon ein Handy, Tablet oder einen Laptop bereithalten. Denn nach der Sendung im Fernsehen geht's direkt im Livestream und mit euren Kommentaren im Netz weiter.



Nicht wundern: Eure Kommentare werden nicht sofort sichtbar sein. Die logo!-Redaktion schaut sich jeden Kommentar an, bevor er auf logo.de zu sehen ist.