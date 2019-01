Frühaufsteher konnten am Sonntag schon um 8 Uhr morgens ihre Kreuze für die Erst- und Zweitstimme auf dem Stimmzettel machen. Um diese Uhrzeit öffneten die Wahllokale in ganz Deutschland. Wahllokale sind provisorische Büros, die meistens in Schulen, Gemeindehallen oder Rathäusern eingerichtet werden.



Insgesamt waren 61,5 Millionen Menschen in Deutschland dazu aufgerufen, Parteien und Politiker für den nächsten Bundestag zu wählen. Wahlberechtigt sind Deutsche, die mindestens 18 Jahre alt sind.