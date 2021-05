Bei der Bundestagswahl darf man erst mit 18 Jahren wählen, so steht es in einem Gesetz. Ihr dürft also noch nicht mitbestimmen. Trotzdem ist es oft so, dass ihr mindestens genauso sehr von den Entscheidungen des Bundestages betroffen seid wie Erwachsene. Und oft geht es dabei vor allem um eure Zukunft!