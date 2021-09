In diesen Gesprächen müssen die Parteien herausfinden, wer am besten zu wem passt - und unter welchen Bedingungen. Schließlich unterscheiden sich die Parteien ja nicht nur durch die Parteifarben, sondern vor allem auch durch die unterschiedlichen Ideen, wie sie Deutschland regieren und verändern wollen. Die einen wollen zum Beispiel die Steuern erhöhen, die anderen wollen sie senken. Das Klima wollen alle schützen, haben aber ganz unterschiedliche Vorstellungen, wie das gemacht werden soll. Und so weiter und so weiter.