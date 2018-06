Vor seiner Zeit als Trainer machte Jogi als Spieler Karriere. Er spielte zum Beispiel von 1985 bis 1989 für den SC Freiburg in der 2. Fußballbundesliga. Dort schoss er als Stürmer viele Tore und ist bis heute Freiburgs Rekordtorschütze. 1994 begann Jogi Löw dann als Fußballtrainer zu arbeiten. Seine erste große Station war der VfB Stuttgart. Danach hatte er Trainerjobs in der Türkei und in Österreich.



Bei seinem ersten großen Turnier als Cheftrainer der deutschen Nationalmannschaft, der EM 2008 in Österreich und der Schweiz, schaffte es Löw mit dem deutschen Team bis ins Finale. Das gewannen dann aber die Spanier. Deutschland wurde also Vize-Europameister.