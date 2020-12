Buschfeuer sind in Australien eigentlich keine Seltenheit. Doch in letzter Zeit kommt es viel öfter zu solchen Bränden, die immer heftiger werden. Durch den Klimawandel wird es nämlich heißer und trockener, was zu solchen Ausnahmesituationen führen kann. Denn in einer trockenen Umgebung kann sich Feuer extrem schnell ausbreiten. So war es auch im Oktober 2019: Damals begann in Australien einer der größten Waldbrände aller Zeiten. Dieses Feuer zerstörte eine Fläche, die so groß war wie Bayern und Baden-Württemberg zusammen. Dabei verloren viele Menschen ihr Zuhause und sehr viele Tiere kamen ums Leben.