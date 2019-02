Auf dem Land ist Carsharing in der Regel nicht möglich.

Es gibt allerdings auch Nachteile beim Carsharing. Das eigene Auto kann man fahren, wann man möchte. Beim Carsharing kann es sein, dass gerade kein Auto in der Nähe verfügbar ist, weil alle Autos von jemand anderem benutzt werden. Oft ist es so, dass viele Menschen gleichzeitig ein Auto brauchen: morgens auf dem Weg zur Arbeit und abends auf dem Heimweg. Außerdem funktioniert das Carsharing nur in Großstädten gut. Auf dem Land gibt es oft nur wenige oder gar keine Carsharing-Autos. Die Menschen auf dem Land können also meistens nicht mitmachen.