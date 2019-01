Doch auch in der Union selbst sind die Vorhaben für die nächsten Jahre zurzeit nicht klar. Die Union besteht aus den Parteien von CDU und CSU. Die CSU gibt es nur in Bayern, die CDU in allen anderen Bundesländern. In der deutschlandweiten Politik bilden die CDU und die CSU eine gemeinsame Gruppe, genannt "die Union". Das ist seit 1949 so. Erst einmal hat die CSU nach einer Wahl gesagt, sie möchte nicht mehr zusammen mit der CDU arbeiten.