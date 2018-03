Dorothee Bär ist bereits als Schülerin in die CSU eingetreten. Sie ist keine Bundesministerin und bekommt in der neuen Regierung auch kein eigenes Ministerium, aber sie wird zu einer wichtigen Politikerin. Denn als Staatsministerin für Digitales soll sie sich vor allem um die technische Entwicklung in Deutschland, also um die Themen Computer, Smartphone und Internet kümmern.

Bildquelle: dpa