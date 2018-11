Alle drei machen gerade viel Werbung für sich bei ihren Parteikollegen. Denn nur Mitglieder der CDU dürfen über den Parteivorsitz abstimmen. Und das werden sie am 7. Dezember in Hamburg machen. Dann wählen 1.001 CDU-Politiker den neuen oder die neue Parteivorsitzende der CDU und entscheiden damit, wer Merkels Nachfolge antreten soll.



Der Chef oder die Chefin einer Partei zu sein , ist ein ziemlich wichtiger Job. Er ist aber auch ganz schön anstrengend. Im nachfolgenden Video erklärt euch logo!, was ein Parteivorsitzender oder eine Parteivorsitzende eigentlich genau macht.