90 Minuten ohne Tor Quelle: dpa

Eine glanzvolle Vorstellung war es nicht, was die Bayern am Mittwochabend im Viertelfinal-Rückspiel gegen Sevilla zeigten. Die Zuschauer in der ausverkauften Allianz Arena in München bekamen kaum spielerische Höhepunkte zu sehen. Und Tore gab es auch nicht. So stand es am Ende 0:0.



Doch das reicht den Bayern, um ins Halbfinale der Königsklasse einzuziehen. Und da will die Mannschaft nochmal alles geben: