Jürgen Klopp freut sich

Quelle: action images via reuters

Doch auch für die Bayern lief es nicht nach Plan: Liverpool ging in der 26. Minute durch ein Tor von Mané in Führung. Die Münchner spielten danach wacher. Die Belohnung gab es kurz vor der Pause: der Ausgleich durch ein Eigentor des Liverpool-Spielers Matip. Doch in der zweiten Halbzeit kam von den Bayern nur noch wenig. Nicht einen einzigen Schuss musste der gegnerische Torhüter abwehren. Das Team von Jürgen Klopp zeigte seine Stärken: schnelle Angriffe und eine stabile Abwehr. Die Folge waren das 2:1 in der 69. Minute und das 3:1 in der 84. Minute.