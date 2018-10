Schüler und Schülerinnen in Deutschland haben nicht die gleichen Chancen, erfolgreich in der Schule zu sein. Entscheidend ist zum Beispiel die Bildung der Eltern: Wenn die Eltern studiert haben und einen Uniabschluss haben, schaffen es ihre Kinder auch oft. Häufiger als Kinder von Eltern mit weniger hohen Abschlüssen. Das steht in einem Bericht, der am Dienstag von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) veröffentlicht wurde.