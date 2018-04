Vor etwa sieben Millionen Jahren gab es in Afrika zwei Affenarten. Aus der einen Art entwickelten sich über Jahrmillionen die Schimpansen und aus der anderen Art die Menschen. Vorher entwickelte sich allerdings über Millionen von Jahren das Gehirn unserer affenähnlichen Vorfahren: Nach und nach wurde es immer größer. Außerdem lernten unsere Vorfahren aufrecht zu gehen. Einer dieser aufrecht gehenden Urmenschen war "homo erectus", was so viel heißt wie der aufrechte Mensch. Vor 200.000 Jahren entwickelte sich aus seiner Art in Afrika schließlich "homo sapiens", der wissende Mensch. Und zu dieser Art gehören wir. Vor etwa 80.000 Jahren verließen einige Gruppen der "homo sapiens" schließlich ihre Heimat Afrika und besiedelten nach und nach die restliche Welt. Menschen weltweit stammen von der Gruppe ab, die damals aus Afrika ausgewandert ist.