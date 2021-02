Hat ganz viele unterschiedliche Aufgaben: Chef des Bundeskanzleramts Helge Braun von der CDU

Quelle: Britta Pedersen / reuters

Helge Braun ist der Chef des Bundeskanzleramts und außerdem noch Minister für besondere Aufgaben. Er muss sich um sehr viele unterschiedliche Dinge kümmern. Er ist zum Beispiel dafür zuständig, dass verschiedene Teile der Regierung gut mit einander abgestimmt sind. Dafür bekommt er Informationen aus allen 14 sogenannten Ministerien. Jedes Ministerium hat einen eigenen Aufgabenbereich. Es gibt zum Beispiel eins für die Bildung, für die Gesundheit oder für die Finanzen, also alles, was mit Geld zu tun hat. Betrifft eine Aufgabe gleich mehrere dieser Ministerien, vermittelt der Chef des Bundeskanzleramts zwischen ihnen. Er stimmt die Zusammenarbeit zwischen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ab und schlägt Kompromisse vor, wenn es einmal Streit zwischen den Ministerien gibt. Dafür muss er immer genau wissen, was in den einzelnen Arbeitsbereichen in diesem Moment gerade gemacht und was für die Zukunft geplant wird.