Diese Darstellung des "Cheops"-Satelliten wurde an einem Computer erstellt.

Quelle: ESA/dpa

Am Mittwoch startete die Weltraummission mit dem Namen "Cheops". Eine Rakete brachte einen Satelliten mit einem Teleskop ins All - dort kreist der Satellit nun etwa 710 Kilometer über der Erde. Das Teleskop soll nun viele Informationen sammeln. Forscherinnen und Forscher hoffen, dass sie so neue Erkenntnisse über Exoplaneten bekommen: zum Beispiel wie groß die Planeten sind und aus welchem Material sie bestehen.