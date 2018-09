"Childhood-Haus" - auf Deutsch heißt das Kindheits-Haus oder Kinderhaus. Ein Childhood-Haus ist ein Zentrum für Kinder, die Gewalt erfahren haben oder sexuell missbraucht wurden. Sie bekommen dort Unterstützung von Ärzten und Psychologen. In Schweden, dem Land aus dem Königin Silvia kommt, gibt es bereits mehrere solcher Childhood-Häuser. Am Donnerstag wurde in Leipzig jetzt das erste Kinderhaus Deutschlands eröffnet.