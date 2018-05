Der 17-jährige Edgar hat eine Maschine erfunden, die Plastik recycelt - also Plastik wiederverwertbar macht. In seiner Heimat, dem afrikanischen Land Tansania, produziert Edgar aus dem Plastikmüll Baumaterialien. Er stellt zum Beispiel Pflastersteine oder Dachziegel her. Vor zwei Jahren - also mit 15 - hat er seine eigene Firma gegründet. Mittlerweile hat er schon 50 Angestellte. In Schweden wurde er am Mittwoch mit dem Children's Climate Prize, also dem Kinder-Klima-Preis ausgezeichnet.